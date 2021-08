10. August: Bürgervereine organisieren Gedenkprotest

Bukarest (ADZ) – Dreizehn Bürgervereine, darunter Declic, Corupția ucide und Geeks for Democracy, haben am Dienstagabend genau drei Jahre nach der gewaltsamen Auflösung der Großdemo vom 10. August 2018 einen Gedenkprotest vor dem Regierungssitz organisiert – wegen des eingeschränkten Demonstrationsrechts jedoch mit bloß einigen Dutzend Teilnehmern.



Bei dem unter dem Motto „Wir wollen endlich die Schuldigen“ gestiegenen Protest verwiesen die Vereine darauf, dass die Hauptverantwortlichen für die damalige Gewalt gegen friedliche Antiregierungsprotestler, nämlich die früheren Gendarmeriechefs Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile und Laurențiu Cazan sowie Ex-Innenministerin Carmen Dan (PSD), sich bis dato immer noch nicht wegen des brutalen Vorgehens der Einsatzkräfte vor Gericht zu verantworten haben, da die Ermittlungen in der Causa schändlich verschleppt worden sind. Die Vereine forderten Generalstaatsanwältin Gabriela Scutea daher auf, ein Sonderteam vom Militärstaatsanwälten mit dem 10. August-Verfahren zu betrauen, damit es endlich „konkrete und faire Ermittlungen“ ohne weitere Verzögerungen gebe und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden.