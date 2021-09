„10-jähriges Stigma“: Orban warnt vor Pakt mit der PSD

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund des nahenden Parteitags der PNL vom 25. September, auf dem bekanntlich die neue Parteiführung gewählt werden soll, hat Noch-PNL-Chef Ludovic Orban am Wochenende bei Wahlkampfauftritten in Jassy/Iași und Giurgiu hervorgehoben, dass ein neuerliches Paktieren mit der PSD den Liberalen ein weiteres „10-jähriges Stigma“ bescheren würde. Die PNL habe ihre USL-Zeit bzw. „Union“ mit der PSD zehn Jahre lang bitter bezahlen müssen, eine derartige „Katastrophe“ könne sich die Partei, deren Umfragewerte in letzter Zeit erheblich gesunken sind, nicht mehr leisten. Am 25. September habe die PNL ein „deutliches Zeichen“ zu setzen, da es für sie „nur drei Möglichkeiten“ gebe – der Fortbestand der bisherigen Koalition, eine von der PSD getragene liberale Minderheitsregierung oder die Opposition, so Orban. Einzige „ehrbare Lösung“ für die PNL sei das Kitten der geplatzten bürgerlichen Koalition – und zwar „schnellstmöglich“. Oberste Pflicht des neuen PNL-Chefs sei es daher, die aktuelle Regierungskrise „um jeden Preis“ beizulegen, die Koalition zu retten und die gegenwärtig tief gespaltene PNL wieder zu einen, sagte der Liberalenchef.