1,2 Mio. Euro Förderung für Forschungsprojekt der UBB

Bukarest (ADZ) – Alexandra Baneu, Wissenschaftlerin am In-stitut für antike und mittelalterliche Philosophie der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg/Cluj-Napoca (UBB), erhält für ein Forschungsprojekt Fördergelder des Europäischen Forschungsrats (ERC) in Höhe von 1.175.100 Euro.



Die Wettbewerbe des ERC gelten als die exklusivsten unter denjenigen um europäische Forschungsgelder – nur 13 Prozent der Anträge werden bewilligt. Dieses Jahr werden damit 436 Projekte aus verschiedenen Ländern der EU gefördert, wobei sich Baneu als einzige Wissenschaftlerin aus Rumänien durchsetzen konnte.



Ihr Projekt lautet „NOTA – Notizen und Notizbücher als Kanäle der mittelalterlichen akademischen Verbreitung in Europa“ – gemeinsam mit ihrem Team wird sie in den nächsten fünf Jahren die „Notizbücher“ von Studenten im Mittelalter untersuchen, mit dem Ziel, die Geschichte europäischer Universitäten aus dieser bislang unbeachteten Perspektive zu erforschen.