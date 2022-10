14 NATO-Staaten planen Luftabwehrsystem

Brüssel (ADZ/dpa) – Insgesamt 14 europäische NATO-Staaten, darunter auch Rumänien, haben am Donnerstag in Brüssel eine Absichtserklärung über den Aufbau eines gemeinsamen Luftabwehrsystems unterzeichnet. Neben Rumänien wollen sich auch Deutschland, Großbritannien, die Slowakei, Norwegen, Lettland, Ungarn, Bulgarien, Belgien, Tschechien, Finnland, Litauen, die Niederlande und Slowenien an der sogenannten European Sky Shield Initiative beteiligen. Rumänischerseits unterzeichnete Verteidigungsminister Vasile Dîncu (PSD) am Rande des Treffens der NATO-Verteidigungsminister besagte Erklärung.

Die Initiative ist deutschen Urspungs und zielt darauf ab, Lücken im derzeit bestehenden Schutzschirm für Europa zu schließen sowie gemeinsam neue Waffensysteme einzukaufen. Sie war vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erstmals vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer in Prag gehaltenen Europarede erwähnt worden – konkret hatte Scholz zusätzliche Anstrengungen bei der Luftverteidigung angeregt, zumal die Raketenabwehr in Europa bislang vor allem auf mögliche Bedrohungen aus dem Iran ausgerichtet war.