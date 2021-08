17. „Bucharest Pride“ Parade hat am Samstag stattgefunden

Bukarest (ADZ) - Die 17. „Bucharest Pride“ Parade bildet den Höhepunkt einer Reihe von Veranstaltungen zum Thema LGBTIQ+, die in der Hauptstadt seit 2004 jährlich stattfinden. In Theater-, Film und Tanzaufführungen, Lesungen, Workshops und Diskussionen wurden dabei Kultur und Rechte von Lesben, Schwulen, bi-, trans- oder intersexuellen und queeren Menschen thematisiert. Etwa 7000 Menschen nahmen am vergangenen Samstag an der abschließenden Parade auf der Calea Victoriei teil, womit die pandemiebedingte Obergrenze von 500 Teilnehmenden klar überschritten wurde – die Veranstalter wurden mit einer Strafe belegt, gegen die sie gerichtlich vorgehen wollen.



Während auf der Parade auch das Recht aller Menschen auf ein normales Ehe- und Familienleben eingefordert wurde, demonstrierten genau dagegen die Teilnehmenden des zeitgleich stattfinden „Marș al Normalității“, an dem unter anderem Priester und Anhänger der rechtsextremen „Noua Dreaptă“ teilnahmen.



Am Sonntag, den 21. August, findet in Klausenburg die „Cluj Pride“ statt.