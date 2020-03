Bukarest (ADZ) - Zahlreiche Betriebe in Rumänien stehen derzeit still. Infolgedessen wurden etwa 200.000 Arbeitsverträge ausgesetzt – die Zahl könnte sich laut Arbeitsministerin Violeta Alexandru noch verdoppeln. Die Regierung sei aber in der Lage, den Verdienstausfall mit einer Zuwendung von etwa 75 Prozent aus dem Budget der Arbeitslosenversicherung auszugleichen. Als Kriterium gilt, dass die Arbeit aufgrund einer behördlichen Entscheidung oder infolge der Covid-19-Krise eingestellt werden muss.