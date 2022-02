2021: 27 Prozent mehr Todesfälle als im Jahr 2019

Bukarest (ADZ) – Im Jahr 2021 sind laut Daten des Nationalen Instituts für Statistik (INS) in Rumänien 334.832 Personen verstorben, die höchste Mortalität in der jüngeren Geschichte des Landes. Damit wurden fast 75.000 bzw. 27 Prozent mehr Todesfälle gezählt als 2019, vor Ausbruch der Pandemie. Im Vergleich zum Jahr 2020 verstarben 12 Prozent bzw. etwa 35.000 mehr Menschen. Mit Abstand am meisten Todesfälle wurden mit 44.595 im Oktober 2021 verzeichnet (Oktober 2019: 21.154 Tote).



Als häufigste Todesursache wurden Herz-Kreislauf-Erkrankungen angegeben, daran verstarben 174.337 Personen. Erkrankungen des Atemsystems, wozu auch Covid-19 gezählt wird, stiegen mit 65.610 Fällen zur zweithäufigsten Todesursache auf – 2019 verstarben 17.727 Menschen daran, im Jahr 2020 waren es 38.631.



Während 43,6 Prozent der rumänischen Bevölkerung im urbanen Raum lebt (Stand 2018), stellte diese Gruppe 2021 50,07 Prozent der Todesfälle (2019: 48,11 Prozent).