2022 weniger Arbeitsunfälle als 2021

Bukarest (ADZ) - In den ersten neun Monaten des vorigen Jahres haben 3249 Personen Arbeitsunfälle erlitten, davon 79 mit tödlichem Ausgang, so die Statistik des Arbeitsministeriums, zitiert von Economedia.ro. Das sind immerhin 527 Arbeitsunfälle bzw. 71 Tote weniger als im selben Zeitraum des Jahres 2021. Die meisten Arbeitsunfälle passierten im Einzelhandel (317) und im Bauwesen (191), wo sich auch die Mehrzahl der tödlichen Unfälle ereignet hat (19 Prozent).



Bukarest führt mit rund 23 Prozent aller Arbeitsunfälle die Statistik, gefolgt von den Kreisen Kronstadt/Brașov (5,2 Prozent), Temeswar und Jassy/Iași (mit jeweils knapp über vier Prozent). Die meisten tödlichen Unfälle gab es in Jassy (9). Rund 29 Prozent der in Arbeitsunfälle verwickelten Personen gehören der Alterskategorie zwischen 50 und 60 Jahren an. Bei 75 Prozent aller Arbeitsunfälle handelt es sich um Personen mit weniger als fünf Jahren Arbeitserfahrung, bei 44,6 Prozent mit weniger als einem Jahr.