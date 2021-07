24 Verkehrstote am Wochenende

Bukarest (ADZ) - Am vergangenen Wochenende sind in Rumänien 24 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte 4347 Mal ausrücken – in 3569 der Fälle leisteten dabei die Einheiten des SMURD verletzten Personen Erste Hilfe. Diese Zahlen gab am Montag das Generalinspektorat für Notfallsituationen (IGSU) bekannt.



Rumänien weist mit 96 Verkehrstoten je Million Einwohner (2019) weiterhin die höchste Todesrate im Verkehr in der Europäischen Union auf, in den vergangenen 19 Jahren wurden über 43.000 Verkehrsteilnehmer getötet. Die Anzahl der jährlich verzeichneten Opfer nimmt zwar ab: 2001 wurden 2450 Menschen getötet, nach einem Höchststand 2008 mit 3065 Opfern waren es 2019 noch 1864 Tote – allerdings weist Rumänien in diesem Zeitraum den niedrigsten Rückgang EU-weit auf. Verantwortlich dafür ist unter anderem wohl die starke Zunahme an Kraftfahrzeugen: Waren vor zwanzig Jahren noch drei Millionen Autos unterwegs, sind es heute acht Millionen.