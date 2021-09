2400 Schüler beginnen Schuljahr online

Bukarest (ADZ) - Einen Tag vor Schulbeginn hat Premierminister Florin Cîțu (PNL) am Sonntag in einer Videokonferenz mit den Präfekten und den Leitern der lokalen Gesundheitsbehörden die Situation der Lehranstalten analysiert. Demzufolge begannen am Montag rund 2400 Schüler in 11 Ortschaften mit erhöhter Covid-19-Inzidenz in den Kreisen Sathmar, Arad, Sălaj, Dolj und Teleorman das Schuljahr mit Onlineunterricht, alle anderen hatten Präsenzunterricht. Cîțu kritisierte, dass in 253 Schulanstalten Mängel an Hygienemaßnahmen festgestellt wurden. In 53 Schulen würden zudem die Reinigungs-, Hygiene- und Desinfektionsmittel fehlen.