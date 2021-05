2,5 Millionen Schüler in den Bänken

Bukarest (ADZ) – Knapp 2,5 von den insgesamt rund 3 Millionen Schülern in Rumänien können diese Woche in die Bänke zurückkehren, erklärte Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) für den TV-Sender Antena 3. Insgesamt seien es rund 450.000 mehr Schüler als in der Vorwoche: 370.000 Schüler der Abschlussklassen, die erst jetzt aus den Osterferien zurückkehren, sowie rund 80.000 Schüler aus 185 zusätzlichen Ortschaften, in denen die Covid-19-Inzidenz seit vorige Woche gesunken ist. Zwei Wochen nach Ostern erwartet Cîmpeanu, ein „relevantes Bild“ der Inzidenz im Schulwesen zu haben, um die Rückkehr zum Präsenzunterricht zu bewerten.