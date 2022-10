2,8 Millionen Lei für Roșia Montană

Bukarest (ADZ) - Die Regierung hat 2,78 Millionen Lei aus der Haushaltsreserve als Hilfe für die Kommune Goldbach/Roșia Montană nach der verhinderten Katastrophe zum Monatsanfang gebilligt. Damit sollen dringende Arbeiten zur Sicherung des Dammes am Stausee Tăul Mare finanziert werden, da die Ortsverwaltung nicht in der Lage ist, die ungeplanten und dringenden Ausgaben selbst zu tragen. Am 1. Oktober hatte sich im Damm ein Einsturzloch gebildet und die Bewohner in der Gefahrenzone wurden notevakuiert.