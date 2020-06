320 Neuinfektionen mit Covid-19

Bukarest (ADZ) - Im Zeitraum vom Mittwoch auf Donnerstag wurden in Rumänien 320 Neuinfektionen registriert, 191 Patienten wurden als geheilt entlassen. 22 sind verstorben, alle mit Begleiterkrankungen, zwei in der Alterskategorie 30-39 Jahre. 178 Patienten befinden sich auf Intensivstationen. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt 23.080, davon gelten 16.308 als geheilt, 1473 sind verstorben. 120 Personen haben gegen die auferlegte Isolation verstoßen. Insgesamt 3531 Rumänen im Ausland haben sich seit Beginn der Epidemie infiziert, die meisten in Italien (1885), gefolgt von Deutschland (817), Spanien (561), Frankreich (107), Großbritannien (97) und den Niederlanden (28). Davon sind 115 gestorben. Die meisten rumänischen Covid-19-Opfer verzeichnet Großbritannien (43), gefolgt von Italien (31) und Frankreich (19), Spanien (9), Deutschland (7).

Das Bukarester Krankenhaus „Matei Balș“ war durch die vielen neuen Fälle gestern voll belegt, es konnten keine Kranken mehr aufgenommen werden, sodass sie in andere Spitäler verbracht wurden.