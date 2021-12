48 Prozent haben kleineres Budget für Feste als 2020

Bukarest (ADZ) – Das durchschnittliche Budget der Rumänen für die Feiertage – einschließlich Geschenke und Weihnachtsessen – beträgt etwa 1000 Lei und ist für die Hälfte im Vergleich zu 2020 gesunken. Dies ergibt sich aus einer im November vom Preisvergleicher Finzoom im Auftrag der CEC Bank durchgeführten Umfrage, die landesweit an einer Stichprobe von 1800 Personen durchgeführt wurde.



Nur 18 Prozent der Beteiligten können sich höhere Ausgaben als im Vorjahr leisten. Während fast ein Drittel der Befragten die Obergrenze von 500 Lei nicht überschreiten will, geben vier Prozent Ausgaben von über 3000 Lei an.



Für Weihnachtseinkäufe bevorzugen knapp 40 Prozent der Rumänen nach wie vor Malls, lokale Hersteller rangieren an zweiter Stelle vor dem Online-Shopping.



Fast ein Drittel der Teilnehmer würde einen höchstens 150 Lei teueren Weihnachtsbaum kaufen, während die Hälfte den künstlichen vom Vorjahr und 13 Prozent gar keinen schmücken werden.