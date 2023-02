6. und 7. Januar werden arbeitsfreie Feiertage

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordnetenkammer hat am Mittwoch eine von PSD-Chef Marcel Ciolacu angestoßene Gesetzesvorlage verabschiedet, die den 6. und 7. Januar zu gesetzlichen arbeitsfreien Feiertagen erklärt. Das Gesetz muss nun als Nächstes dem Staatsoberhaupt zur Ausfertigung vorgelegt werden. Am 6. Januar wird hierzulande bekanntlich der Dreikönigstag, Epiphanias, gefeiert, während am 7. Januar das Johannesgedenken bzw. Fest des Heiligen Johannes des Täufers als Zeuge der Epiphanie begangen wird. Die oppositionelle Reformpartei USR warf der PSD angesichts dieser Feiertage-Flut „blanken Populismus“ vor.