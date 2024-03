60 Prozent wollen mehr Geld für Streitkräfte

Bukarest (ADZ) - Laut einer frischen INSCOP-Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur News.ro befürworten fast sechs von zehn Bürgern, dass Rumänien im Kontext des Konflikts in der benachbarten Ukraine mehr Geld für seine Armee ausgibt. Knapp 37 Prozent sind dagegen, während nur etwa vier Prozent davon absahen, eine Meinung zu äußern. Zu den Befürwortern von mehr Zuwendungen für die Armee gehören vor allem staatliche Angestellte, Bewohner von Bukarest und anderer Großstädte, ferner Wähler der Koalitionsparteien PSD und PNL sowie der stramm nationalistischen AUR und Personen im Alter von über 45 Jahren, während auf der anderen Seite Dorfbewohner, Wähler der bürgerlichen Opposition in der Allianz der Vereinten Rechten (ADU) und jüngere Menschen unter 30 eher das Gegenteil wollen. Laut gleicher Umfrage teilen über 75% die Ansicht, dass der Krieg in der Ukraine gefährlich für Rumänien ist. Tendenziell waren Personen, die zum Profil der Befürworter von zusätzlichen Mitteln für die Streitkräfte passten, auch überdurchschnittlich von der Gefahr des Kriegs im Nachbarland überzeugt.



Im Rahmen der Umfrage wurden im Zeitraum 22. bis 29. Februar 1100 Personen telefonisch befragt.