65 Neuinfektionen mit besorgniserregenden Mutanten

Bukarest (ADZ) – Für die letzte Woche hat das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) 65 Neuinfektionen mit besorgniserregenden SARS-CoV-2 Mutanten (VOC) bekannt gegeben: 34 mit der „britischen“ Alpha-, 30 mit der „indischen“ Delta- und eine mit der „brasilianischen“ Gamma-Variante. Drei Personen sind an VOC-Infektionen gestorben.



Derzeit ist in Rumänien noch die Alpha-Mutante am stärksten verbreitet, mit 1655 Fällen unter den zur Sequenzierung eingereichten Proben, gefolgt von Delta mit insgesamt 87 Fällen, Gamma mit 23 Fällen und der südafrikanischen Beta-Variante mit 11 Fällen.



49 mit der Delta-Variante infizierte Personen (56 Prozent aller Delta-Fälle) lassen sich 18 Herden zuordnen: je vier in Bukarest und Dolj, je drei in Argeș und Ilfov, je einer in Bacău, Kronstadt, Jassy und Teleorman. 22 Fälle wurden als Familien- und 27 Fälle als Gemeinschaftsübertragung identifiziert. Auf nationalem Niveau gibt es laut INSP noch keine kommunitäre Verbreitung der Delta-Variante.