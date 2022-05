700 Lei Beihilfe für 3,2 Millionen Renter

Bukarest (ADZ) – Rund 3,2 Millionen Rentner, deren Einkommen unter 2000 Lei im Monat liegt, werden ab Juli eine staatliche Unterstützung von 700 Lei erhalten, so Arbeitsminister Marius Budăi (PSD). Dieses zweite Sozialpaket sei auf Grund der Preisentwicklungen infolge des Krieges in der Ukraine entschieden worden. Die Rentner werden die Beträge auf Bankkarten erhalten, welche bereits ab Juni über die Rumänische Post an die Bevölkerung verteilt werden. Die Unterstützung soll dann zusammen mit der Rente erhalten werden.