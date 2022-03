73% für mehr Engagement von NATO/EU in Ukraine

Bukarest (ADZ) - Fast drei Viertel der Menschen in Rumänien glauben, dass EU und NATO sich mehr in den Konflikt im Nachbarland einschalten sollten. Das zeigen die von der Firma Leo Burnett ausgewerteten Daten der Umfrage Global Web Index (GWI). Allerdings will nur eine von drei Personen, dass die NATO auch Truppen in die Ukraine entsendet und lediglich 26% sind der Meinung, dass Rumänien sich mit Truppen im Konflikt engagieren sollte – in Spanien war einer von zwei Teilnehmern für einen solchen Ansatz. Nur 26% denken, dass die Ukraine in der EU akzeptiert werden müsste. 75% der Rumänen sind immerhin der Ansicht, dass ihr Land Flüchtende aufnehmen soll und 65% wollen, dass Rumänien finanzielle und materielle Hilfe in die Ukraine schickt. 76% zeigten sich besorgt über die Auswirkungen des Konflikts auf die rumänische Wirtschaft und 73% über die Auswirkung auf die finanzielle Lage ihrer Familie – der höchste Anteil unter den 17 NATO-Ländern der GWI-Umfrage. 64% fürchten dagegen, dass Rumänien in den Krieg hineingezogen wird, so die Auswertung von Leo Burnett. 35% finden die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland wirksam, so die Ergebnisse der Umfrage.