74 Prozent der Jugend befürwortet die EU-Politik

Bukarest (ADZ) - Die am Montag veröffentlichte Standard Eurobarometer-Meinungsumfrage, welche halbjährlich im Auftrag der EU-Kommission realisiert wird, veranschaulicht, dass die Jugendlichen in Rumänien eine positivere Einstellung zur EU-Politik als die Jugend in anderen EU-Ländern und höhere Altersgruppen im Inland haben. Knapp drei Viertel der befragten Jugendlichen im Gegensatz zu fast der Hälfte aller Befragten in Rumänien sind optimistisch bezüglich der Zukunft der EU und 55 Prozent sind der Meinung, dass sich die Dinge in eine gute Richtung entwickeln. Weitere 63 Prozent der Jugendlichen sowie die Hälfte der gesamten Befragten bewerten die Ausübung der Demokratie in der EU beziehungsweise in Rumänien durchaus positiv. Die Tatsache, dass hier-zulande 70 Prozent der Jugend zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz ist, veranlasst die Behörden, Premierminister Nicolae Ciucă zufolge, die öffentliche Politik zur Förderung der jungen Generation auf ihrem beruflichen Werdegang fortzusetzen.