77% der Corona-Toten der letzten Woche ungeimpft

Bukarest (ADZ) – 77 Prozent der im Zeitraum 2. – 8. August den Folgen einer Corona-Infektion erlegenen Personen sind ungeimpft gewesen, während 23 Prozent unvollständig geimpft waren. Das teilte das Landesgesundheitsamt (INS) am Donnerstag mit. Der Behörde zufolge waren zudem 81 Prozent der letzte Woche an Corona-Infektionen erkrankten Personen ungeimpft. Die meisten Neuinfektionen gab es in der Hauptstadt, gefolgt von Klausenburg, Konstanza sowie den Landeskreisen Ilfov und Temesch. Angesichts der bereits angerollten vierten Welle rechnen Virologen bis Mitte/Ende September mit bis zu 1500 Neuinfektionen pro Tag.