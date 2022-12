A1-Teilstrecke früher fertig als geplant

Bukarest (ADZ) – Der erste Abschnitt der geplanten Autobahn zwischen Hermannstadt/Sibiu und Pitești ist in Betrieb genommen worden. Es ist neben der Ortsumgehung von Slatina an der Schnellstraße Craiova – Pitești das einzige größere Verkehrsprojekt, das in diesem Jahr abgeschlossen wird.



Der österreichische Straßenbauer Porr hatte die Arbeiten im April 2020 begonnen und war etwa fünf Monate vor Termin damit fertig geworden. Die rund 600 Millionen Lei teure Autobahnteilstrecke entlastet vor allem den bisher durch Talmesch/Tălmaciu) geleiteten Transitverkehr. Fahrer warten so nicht mehr im Stau, die Ortsbewohner sind Staub und Lärm los. Der Abschnitt zwischen Hermannstadt und Boița ist einer von fünf auf der geplanten Autobahnverbindung zwischen Hermannstadt und Pitești – der ersten Autobahn, die über die Karpaten führen soll. Die 123 Kilometer könnten allerdings erst 2030 fertig sein.



Im Moment wird nur auf der Strecke zwischen Pitești und Curtea de Argeș mit einer Länge von etwa 30 km gearbeitet. Liefertermin ist 2025.



Die größte Herausforderung ist jedoch die Strecke durch das Tal des Flusses Alt, die den Bau von nicht weniger als sieben Bergtunnels voraussetzt.