Ab Ende April können auch Hausärzte impfen

Bukarest (ADZ) – Gegen Ende April sollen auch Hausärzte in die nationale Impfkampagne eingebunden werden, verkündigte deren Koordinator Valeriu Gheorghiță am Montagabend auf Realitatea Plus. Neben der Aufstockung der Impfzentren soll jeder Hausarzt, der sich bereit erklärt, zu impfen, seine eigene Terminliste führen. Wer dort eingetragen ist, braucht sich nicht mehr auf der Online-Impfplattform registrieren. In den Hausarztpraxen wird allerdings aus Gründen der Lagerung nur Vektorvakzin verimpft (derzeit ist das Vakzin von Astrazeneca das einzig zugelassene). Ein Hausarzt könnte täglich zehn bis 20 Personen impfen.