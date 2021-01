Ab Freitag Etappe II der Impfkampagne

Am Montag wurde Staatssekretär Raed Arafat, Leiter des Departements für Notfallsituationen, zusammen mit einigen seiner Mitarbeiter im Bukarester Notfallkrankenhaus „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ im Rahmen von Etappe I der Impfkampagne turnusmäßig gegen Covid-19 geimpft. „Es ist eine normale Geste“, betont Arafat, „was wir empfehlen, tun wir auch selbst.“ In diesem Sinne ermutigte er die Bevölkerung, der Wissenschaft anstelle von nicht fundierten Informationen zu vertrauen. Die freiwillige Impfung sei der schnellste Schritt in Richtung Normalität, sofern ihm möglichst viele Bürger folgten. Foto: Agerpres