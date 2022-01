Ab heute Sanktionen für nicht konforme Masken

Bukarest (ADZ) – Ab heute tritt die allgemeine Pflicht zum Tragen von chirurgischen oder FFP2-Masken in der Öffentlichkeit im Freien sowie in Innenräumen im Rahmen der Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 in Kraft. Stoffmasken sind ab sofort verboten. Bei Zuwiderhandeln drohen Strafen bis zu 2500 Lei, erklärte Innenminister Lucian Bode am Donnerstagabend in einem Interview für Digi24-TV. Befragt nach der Vorgehensweise bei der Kontrolle, meinte der Minister, es gäbe kein festgelegtes Protokoll.

Daraufhin protestierte die Polizeigewerkschaft Europol gestern in einem Kommunique und empfiehlt Straßenpolizisten, die vorgeschriebene Kontrolle wegen mangelnder Klarheit zu verweigern und von ihren Vorgesetzten konkrete Anweisungen zur Vorgehensweise einzufordern. Selbst Experten könnten unter den Maskentypen aus unterschiedlichsten Materialien und verschiedenen Filterschichten nicht auf den ersten Blick „konforme” chirurgische oder FFP2-Masken von anderen unterscheiden, heißt es. Außerdem sei das für eine Kontrolle erforderliche Absetzen und Handhaben der Masken mit einer erhöhten Ansteckungsgefahr für die Polizisten verbunden, argumentiert Europol.