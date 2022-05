Ab Montag wieder MiG-Flüge: Abschaffung aufgeschoben

Bukarest (ADZ) – Die Abschaffung der MiG-21 LanceR-F-Kampfjets ist auf Grund eines Beschlusses des Obersten Verteidigungsrates (CSAT) um ein Jahr aufgeschoben worden, laut einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums (MApN). Man sei zur Schlussfolgerung gekommen, dass „in dieser Zeitspanne die Flugerlaubnisse verlängert werden können“, so Verteidigungsminister Vasile Dîncu. Die veralteten Kampfflugzeuge dürfen somit bereits ab Montag bis zum 15. Mai 2023 weiter fliegen.



Gleichzeitig wurde auch das Memorandum zum Übergang von den MiG-21 LanceR- zu den F-16- Kampfjets unterzeichnet. Das Gesetz, welches den Ankauf der 32 neueren F-16-Kampfjets aus Norwegen genehmigen soll, folgt bereits seinem Lauf und soll „in kürzester Zeit“ vom Parlament abgesegnet werden, laut Pressemitteilung des MApN. Die Flugmaschinen des Typs MiG-21 LanceR wurden vor 40 Jahren gebaut und waren seit 1994 in über 20 Unfälle verwickelt, bis zuletzt die Nutzung am 15. April ausgesetzt wurde.