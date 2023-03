Abdeckung Arztpraxen extrem unausgewogen

Bukarest (ADZ) - Der Leiter der Ärztekammer, Daniel Coriu, hat am Dienstag auf dem TV-Sender Prima News die ungleiche Verteilung von Arztpraxen beklagt: Von landesweit 55.000 Praxen entfielen über 50% auf Universitätszentren – Bukarest, Dolj, Temesch, Klausenburg, Mureș und Jassy. Die übrigen 36 Kreise müssten sich rund 27.000 Ärzte teilen, wobei in zehn Kreisen unter 500 und in drei Kreisen weniger als 300 Ärzte praktizieren. Jährlich werden um die 4000 Assistenzärzte ausgebildet, doch nur rund 1000 bleiben im Land, so Coriu.