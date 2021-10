Abgewählter Premier will Mehrheit für weiteres Kabinett unter seiner Leitung

Bukarest (ADZ) – Der abgewählte Premier und amtierende PNL-Chef Florin Cîțu hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die Liberalen sich beim Vertrauensvotum über das Kabinett des designierten Regierungschefs Dacian Cioloș der Stimme enthalten werden. Man wolle damit Offenheit gegenüber dem Ex-Koalitionspartner signalisieren, obwohl dieser zum Sturz der Koalitionsregierung beigetragen habe, sagte Cîțu auf einer Pressekonferenz.



Auf die Frage der Journalisten, ob er nach dem absehbaren Scheitern der von USR-Chef Dacian Cioloș aufgestellten Minderheitsregierung im Parlament damit rechne, vom Staatsoberhaupt abermals mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden, oder einen Schritt zurück in Betracht ziehe, um eine Neuauflage der bürgerlichen Koalition zu ermöglichen, entgegnete Cîțu, „die Sache mit dem Schritt zurück“ nicht zu verstehen – nötig sei vielmehr „ein Schritt nach vorne“. Als Parteichef sei er auf jeden Fall der Anwärter der Liberalen auf das Amt, keine Partei sei berechtigt, die von der neuen PNL-Leitung gefällten „Beschlüsse zu zensieren“, sagte Cî]u, dabei auf die Forderung des Ex-Juniorpartners USR nach einem anderen liberalen Regierungschef anspielend. Gleich nach der Vertrauensabstimmung im Parlament über Cioloș‘ Minderheitskabinett werde er sich um „eine Mehrheit rund um die PNL“ bemühen, dabei werde man auf jeden Fall auch gegenüber der USR offen sein, so der PNL-Chef, der allerdings erst vor wenigen Tagen die Sondierungen der Reformpartei über eine Neuauflage der Koalition hatte platzen lassen.



USR-Vize Dan Barna stellte daraufhin klar, dass für seine Partei „das Thema Cîțu abgeschlossen ist“ – man sei zwar offen für Gespräche, doch habe letzterer das Vertrauen der USR unwiderruflich verspielt.