Abkommen für erleichterten Getreidetransport

Bukarest (ADZ) - Premierminister Nicolae Ciucă hat am Montag über die Kurznachrichtenplattform Twitter angekündigt, ein Abkommen zwischen den Transportministerien Frankreichs und Rumäniens zu begrüßen, welches den Transit ukrainischen Getreides erleichtern soll. Vorrang habe dabei die Kapazitätserweiterung des Hafens Galatz.



Die französische Regierung gab auch am Montag an, das Abkommen, das vom französischen Minister Clément Beaune und dem rumänischen Staatssekretär Ionel Scrio{teanu unterzeichnet wurde, sei Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Frankreich und Rumänien sowie der europäischen Politik für Solidaritätskorridore. Seit März haben diese den Export von über zehn Millionen Tonnen Getreide ermöglicht.



Die Nachrichtenagentur Reuters hatte davor schon berichtet, im Rahmen des nun unterzeichneten Abkommens solle Frankreich Rumänien auch unterstützen, die Transportkapazität des Sulina-Kanals sowie des Hafens Konstanza zu vergrößern.