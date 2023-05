Abschied von MiG LanceR

Bukarest (ADZ) - Die Rumänische Luftwaffe trennt sich nach Beschluss des Obersten Verteidigungsrates (CSAT) vom 18. Mai 2022 am kommenden Montag endgültig von den Kampfflugzeugen MiG LanceR und geht damit vollständig zu den moderneren F-16 Jets über, teilt das Verteidigungsministerium mit. Abschiedszeremonien finden um 11 Uhr parallel an den beiden Militärbasen 71 in Câmpia Turzii und 86 in Borcea statt, von wo aus die letzten MiGs zur Ausmusterung in Richtung Băcau zur Basis 95 fliegen werden. Diese ist ab 12 Uhr für Besucher geöffnet.