Abschlussprüfungen der 8. Klassen haben begonnen

Bukarest (Mediafax/ADZ) - 173.482 Schüler und Schülerinnen der 8. Schulstufe stecken bereits mitten in den Abschlussprüfungen: Gestern legten sie die schriftliche Prüfung in rumänischer Sprache und Literatur ab, am Mittwoch folgt Mathematik, und am Donnerstag steht für 10.294 Absolventen Sprache und Literatur der Erstsprache auf dem Plan. In den dafür bereitstehenden 4337 Prüfungszentren wird – neben weiteren Sicherheitsmaßnahmen – beim Betreten auf Covid-19-Symptome getestet.

Wer bereits infiziert ist, sich in Quarantäne befindet, zu einer Risikogruppe gehört oder erhöhte Temperatur aufweist, kann die Prüfungen zwischen dem 22. Juni und 4. Juli unter speziellen Bedingungen ablegen. Für alle anderen werden die ersten Ergebnisse am 22. Juni, die Endresultate am 27. Juni veröffentlicht.

Die Bakkalaureats-Prüfungen hingegen begannen bereits am Donnerstag mit der Bewertung der bisherigen Leistungen statt der mündlichen Prüfungen. Ab 22. Juli finden die schriftlichen Prüfungen statt.