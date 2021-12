Abschnitt der A10 in Betrieb – Einschränkungen

Bukarest (ADZ) – Ein 24 Kilometer langer Autobahnabschnitt zwischen Karlsburg/Alba Iulia und Straßburg am Mieresch/Aiud – Teil der 70 Kilometer langen A10 zwischen Mühlbach/Sebeș und Thorenburg/Turda – ist am Dienstag mit mehrjähriger Verspätung in Betrieb genommen worden. Das Transportministerium kündigte allerdings gleichzeitig an, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien und zunächst Verkehrseinschränkungen gelten.



Auf einem 1,5 Kilometer langen Teilstück werde demnach bis April oder Mai kommenden Jahres wegen eines Erdrutsches der Verkehr nur auf einem Streifen je Fahrtrichtung stattfinden können und auf dem gesamten Abschnitt von rund 24 Kilometern eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h gelten.



Der Vertrag für den Bau wurde im November 2014 mit dem Unternehmensverbund Aktor S.A. und S.C. Euroconstruct Trading SRL unterzeichnet und die Arbeiten hätten bis Ende Oktober 2016 abgeschlossen werden sollen, so das Transportministerium.