Adoptionen: Rekord der letzten 20 Jahre

Bukarest (ADZ) - Im Jahr 2021 haben in Rumänien laut Familienministerin Gabriela Firea (PSD) 1653 Kinder eine Familie gefunden, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Auch in den ersten drei Monaten des Jahres wurden 418 Kinder adoptiert, die sich in staatlicher Obhut befanden, also 100 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach Angaben der Ministerin gebe es im Augenblick fast 6000 Kinder, die adoptiert werden können – sie ermutige deshalb alle, die anders keine Kinder haben können, zu einer Adoption. Hintergrund für diese Entwicklung sei der vereinfachte Rechtsrahmen, stellte Firea klar.



Im Übrigen bemühe sie sich, die Schließung der letzten Kinderheime im Land schneller voranzubringen. Ende März waren noch etwa 45.000 Kinder im Sonderfürsorgesystem untergebracht, davon über 2800 Kinder in Heimen. Der Rest sei bereits in Familienhäusern, Wohnungen, bei Pflegemüttern, Verwandten oder sei anderen Arten von Familien anvertraut worden, so die Ministerin.