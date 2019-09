AEP: Anmeldung zur Wahl im Ausland „enttäuschend“

Bukarest (ADZ) - 33 Tage nach Eröffnung des Online-Portals www.votstrainatate.ro haben sich laut AEP-Präsident Constantin Mitulețu-Buică „enttäuschend wenig“ Auslandsrumänen für die Fern- oder Direktwahl bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst angemeldet. Laut Schätzungen des Außenministeriums seien den Erfahrungen vom vergangenen Mai nach etwa 900 Wahllokale nötig, im Moment sei es aufgrund der Anmeldungen aber möglich und legal, unter 10 Wahlstellen einzurichten.



Bis Montag hatten sich 17.311 Personen für die Direktwahl angemeldet und 17.619 für die Briefwahl. Die meisten Anmeldungen sind in Großbritannien, Deutschland und Spanien verzeichnet worden, dies aber in sehr geringer Zahl verglichen zur Wahlteilnahme am 26. Mai. Fast 400.000 Personen hatten damals im Ausland ihre Stimme abgegeben, die 441 Wahllokale waren von dem großen Ansturm überfordert gewesen. Es ist noch bis zum 11. September möglich, sich online für die Wahl anzumelden.