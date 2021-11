Ärzte fordern Geld für Impfung gegen HPV

Bukarest (ADZ) – Mehrere Ärzteverbände haben in einem offenen Brief an Interims-Premierminister Florin Cîțu und Interims-Gesundheitsminister Atilla Cseke Fördergelder für die dringende Anschaffung von Impfdosen gegen Humane Papillomaviren (HPV), welche Gebärmutterhalskrebs verursachen können, gefordert. Gemäß einer von der ehemaligen Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR) im September dieses Jahres unterzeichneten Ministerverordnung sollte das kostenlose Impfprogramm auch für Mädchen der Altersgruppe von 15 bis zu 18 Jahren erweitert werden, jedoch hat die Regierung bis dato das Geld nicht einmal für die HPV-Impfung der Altersgruppe zwischen 11 und 14 Jahren gewährt.



Die medizinischen Verbände weisen darauf hin, dass das Scheitern der Impfung zu erheblichen Todesfällen und viel höheren medizinischen Kosten als der Ankaufspreis der Impfdosen führen werde.



2020 wurden 28.169 Mädchen gegen HPV geimpft, Ärzte wollen den vielen diesjährigen Anträgen auf HPV-Impfung nachkommen.