Ärzte gegen verpflichtende Atteste für Schüler

Bukarest (ADZ) - Um in Zukunft am Präsenzunterricht teilzunehmen, sind Schüler und Kindergartenkinder gesetzlich verpflichtet, ihre Gesundheit mittels medizinischem Attest nachzuweisen. Allgemeinärzte sprechen sich vehement dagegen aus: Sie rechnen mit einem massiven Ansturm auf ihre Praxen, was die Ansteckungsgefahr für Eltern und Kinder ebenso erhöhe wie für andere Patienten. Dennoch bestätigte Gesundheitsminister Nelu Tătaru die gesetzliche Verpflichtung und betonte am Mittwoch deren Notwendigkeit aus Sicherheitsgründen – viele Kinder seien seit längerer Zeit nicht ärztlich untersucht worden.