Ärztekammer warnt vor Abwanderung von Fachärzten

Bukarest (ADZ) – Die Ärztekammer setzt ein Alarmsignal in Bezug auf die andauernde Abwanderung von Ärzten: Mit Ausnahme der Hauptstadt, der Universitätsstädte und von 5-6 Landeskreisen ist die Abdeckung mit Fachärzten mangelhaft; vor allem fehlen Kardiologen, erklärte Dr. Daniel Coriu, Leiter der Ärztekammer auf der der „Gala der Herzen 2022”, organisiert von der Rumänischen Herzstiftung und der Rumänischen Kardiologenvereinigung zum Weltherztag an der Nationaloper in Bukarest. Besorgniserregend sei, dass jährlich zwischen 3500 und 4000 Medizinabsolventen eine Stelle als Assistenzarzt antreten, doch von der Ärztekammer pro Jahr nur etwa 1000 Zulassungen zur Berufsausübung in Rumänien ausgestellt werden. „Wo sind die übrigen Assistenzärzte geblieben?”, fragt Coriu und ergänzt, diese würden in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und USA gerne aufgenommen. Nicht die Entlohnung sei das Problem, es müsse noch andere Motivationen für die massive Abwanderung geben.