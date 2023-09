Ärztekammerchef alarmiert: neuer Trend zur Abwanderung

Bukarest (ADZ) – Der Leiter der Ärztekammer, Daniel Coriu, warnt vor einer Wiederbelebung des Trends der Abwanderung der Ärzte ins Ausland: Etwa 50 Prozent der Absolventen der medizinischen Fakultäten werden abgeworben, noch bevor sie praktizieren. Von jährlich rund 4000 Absolventen beantragte nur etwa die Hälfte die Zulassung, so Coriu am Montagabend auf Medika TV. Bevorzugte Länder seien Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien, seltener Großbritannien seit dem Brexit. Des Weiteren beklagte Coriu ein hohes Niveau an Burnout unter den praktizierenden Ärzten – „nicht bloß Erschöpfung, sondern eine Krankheit“, die sich durch mentale Distanz und kognitive Beeinträchtigung manifestieren könne. Einer Studie zufolge seien 36 Prozent der Ärzte “stark oder extrem stark” betroffen. Folgen seien mangelnde Empathie und Despressionen bis hin zum Suizid. Die Hauptursache sieht Coriu in unsachgemäßem Personalmanagement. Ärzte beklagten auch mangelnden Respekt seitens Behörden und Bevölkerung.