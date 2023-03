Ärztemangel: Koordinierte Strategie mit WHO-Europa

Bukarest (ADZ) - Das Personalproblem im Gesundheitswesen erfordert eine „koordinierte Antwort“ auf europäischem Niveau, mit „adaptierten Lösungen für die Bedürfnisse jedes Landes“, erklärte Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) im Rahmen eines hochrangigen Treffens der Mitgliedsstaaten von WHO-Europa in Bukarest zum Thema gemeinsame Verwaltung von medizinischem Personal am Mittwoch. Lang- und mittelfristige Investitionen in das Gesundheitswesen müssten an diese Strategie angepasst sein. Zwar sei die Anzahl der Ärzte in Rumänien in den letzten 5 Jahren gestiegen, so Rafila, „derzeit entfallen 346 Mediziner auf 100.000 Einwohner“. Problematisch sei jedoch die ungleiche territoriale Verteilung, die „hoffentlich inzwischen beendete“ Auswanderung von fast 15.000 Ärzten in EU-Länder, die USA und Kanada, sowie die anstehenden Verrentungen. Das Regionalbüro der WHO für Europa hat am Mittwoch eine Erklärung herausgegeben, die als Basis für die individuelle Lösungsfindung für jedes Land dient.