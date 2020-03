Ärzteverband fordert Schutzausrüstung für alle

Bukarest (ADZ) - Der Ärzteverband „Solidaritatea Sanitară“ fordert vom Gesundheitsministerium ab sofort eine Mindestschutzausrüstung für alle Ärzte, nicht nur für jene, die Covid-19-Patienten oder Verdachtsfälle behandeln. Grund ist der starke Anstieg der Fälle in den letzten Tagen. Epidemiologische Untersuchungen liefern keine zuverlässigen Informationen mehr. Daher müsse man davon ausgehen, dass jeder Patient infiziert sein kann und die Schutzmaßnahmen entsprechend erhöhen. Ein Beispiel ist der fünfte an Covid-19 verstorbene Patient, der ursprünglich in die Kardiologie in Suceava eingeliefert wurde. Derzeit gibt es für das Gros der Ärzte, die in anderen als für Covid-19 vorgesehenen Abteilungen arbeiten, keinerlei Schutzausrüstung. Als Mindestausstattung fordert die Ärztevereinigung Masken und Handschuhe dem realen Bedarf entsprechend, „nicht eine Maske und ein Paar Handschuhe pro Woche/Monat/Dienst“.