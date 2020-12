Äußerst niedrige Arbeitnehmerzufriedenheit

Bukarest (ADZ) - Nur 43 Prozent der rumänischen Arbeitnehmer sind mit ihrem Job zufrieden, in Osteuropa hingegen im Mittel 75 Prozent, so eine Studie der Personalvermittlungsagentur Randstad aus dem Monat Dezember. Nur 54,38 Prozent der rumänischen Mitarbeiter fühlten sich während der Covid-19-Pandemie vom Arbeitgeber emotional und mental unterstützt, global sind es im Mittel 71 Prozent. Rumänische Arbeitgeber hinken auch im Bereich Digitalisierung hinterher: 54,63 Prozent der Arbeitnehmer verfügen über die nötige Technologie und das Wissen, um den Anforderungen gerecht zu werden, im Vergleich zu einem osteuropäischen Durchschnitt von 70 Prozent, weltweit von 79 Prozent.



22,75 Prozent der Rumänen gaben an, 2020 einen neuen Arbeitsplatz gesucht zu haben, im Vergleich zu 29 Prozent in Osteuropa. Fast 40 Prozent der rumänischen Angestellten fanden es herausfordernd, Neues zu lernen und sich an die Anforderungen der Pandemie anzupassen, was dem globalen Mittel entspricht.



Für die Zeit nach der Pandemie setzen 64 Prozent der Befragten in Osteuropa Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz. 38 Prozent der Rumänen würden auch weiterhin gerne teilweise im Homeoffice arbeiten.