Affe spaziert durch Hauptstadt

Bukarest (ADZ) – Nicht gering wird die Überraschung gewesen sein, als eine Frau aus dem fünften Bukarester Bezirk Mittwoch bei der Notrufnummer 112 gemeldet hat, dass sich ein Affe in ihrem Hof befindet. Der schließlich auf dem Dachboden eines Hauses untergeschlüpfte Makak wurde nach einer langen Verfolgungsjagd von einem Tierarzt mithilfe der Tierschutzbehörde ASPA gefangen. Der Affe wird vorübergehend in Quarantäne verbleiben und anschließend entweder im Zoo oder in einem Rettungs- und Rehabilitationszentrum für Wildtiere untergebracht werden.