Affenpocken: Noch kein Verdachtsfall im Land

Bukarest (ADZ) – Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jüngst vor einer Ausbreitung der eigentlich selten auftretenden Affenpocken in Europa warnte, hat das Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt, dass es bis dato hierzulande keinen Verdachtsfall gibt. Bei dem von den Medien kolportierten Verdachtsfall in Rădăuți handele es sich de facto um eine 49-jährige mit Windpocken (Varizella-Zoster-Virus) infizierte Patientin, die sich von ihren Kindern angesteckt habe, stellte das Gesundheitsressort klar.



Affenpocken – eine seltene Viruserkrankung, die von Tieren auf Menschen übertragen werden kann – treten hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf, doch werden seit Anfang Mai zunehmend Fälle in Europa festgestellt. Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Die Krankheit verläuft in der Regel mild. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind bei engem Kontakt möglich.