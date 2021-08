Afghanistan-Krise: CSAT billigt Evakuierungseinsatz

Bukarest (ADZ) – Der von Staatspräsident Klaus Johannis einberufene Oberste Verteidigungsrat (CSAT) des Landes hat sich am Mittwoch der Situation in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban und ihren Konsequenzen gewidmet und dabei einen zeitlich begrenzten Einsatz von bis zu 200 rumänischen Soldaten zur Unterstützung der NATO-Evakuierungsmission afghanischer Bürger gebilligt.



Zudem billigte der Verteidigungsrat die Aufnahme afghanischer Mitarbeiter und Helfer der rumänischen Truppen, des Verteidigungsbündnisses sowie internationaler Organisationen. Auch afghanische Studenten mit Stipendien des rumänischen Staates sowie Bürgerrechtler und Vertreter besonders gefährdeter Berufskategorien wie Journalisten und Richter sollen hierzulande aufgenommen werden.



Ähnliches hatten vor der CSAT-Sitzung bereits Teile der Zivilgesellschaft gefordert: Der Bürgerverein Declic leitete dem CSAT am Mittwoch eine von mehr als 22.000 Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnete Bittschrift zu, in der um die umgehende Evakuierung und Aufnahme aller Ortshelfer der rumänischen Truppen während ihrer zwei Jahrzehnte währenden Anwesenheit in Afghanistan ersucht wird.