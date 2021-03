Afrikanische Schweinepest: über 400 Herde

Bukarest (ADZ) – 413 aktive Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sind derzeit in 37 Landkreisen bekannt, davon dreizehn in gewerblichen Betrieben. Im Vergleich zu den 428 Fällen, die am 5. März bekanntgegeben wurden, ist die Fallzahl gesunken. Das Virus wurde in Rumänien zum ersten Mal am 31. Juli 2017 nachgewiesen, bis heute wurden insgesamt 5268 Fälle bei Wildschweinen festgestellt. Das Virus ist für Menschen oder andere Tierarten ungefährlich. Obgleich die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer ist als bei der Europäischen Schweinepest, müssen bei einem Ausbruch in der Landwirtschaft alle Schweine in dem betroffenen Betrieb getötet werden.