„Agenda 2030“: Rumänien hat 62% der Ziele erreicht

„Zusammenarbeit“, „gegenseitige Unterstützung“, „Austausch von Best-Practice-Beispielen“ und „gemeinsame Ressourcennutzung“ sind nur einige der Empfehlungen, die Staatspräsident Klaus Johannis vor den Teilnehmern am Summit zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung am 18. und 19. September in New York ausgesprochen hat. Rumänien sei ein vertrauenswürdiger Partner, um „eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft aufzubauen, die für den Wohlstand der Bürger wesentlich ist“, versicherte Johannis. | Foto: Präsidentschaft

New York/Bukarest (ADZ) - Rumänien hat bereits in der Hälfte der Implementierungszeit des Nachhaltigkeitsprogramms „Agenda 2030“ 62 Prozent der erklärten Ziele erreicht, laut dem freiwilligen nationalen Bericht zu den Nachhaltigkeitszielen 2023, erklärte Staatspräsident Klaus Johannis am Dienstag in New York, USA, in seiner Rede während des Summits zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung – Dialog der Staats- und Regierungschefs zum Thema „Einheit und Solidarität: Stärkung des multilateralen Systems für verstärkte Unterstützung, Zusammenarbeit, Follow-Up und Überprüfung“. Rumänien hätte „wesentliche Fortschritte“ insbesondere im Bereich Umweltschutz und Vorbeugung der Klimaveränderungen erzielt, aber auch Verbesserungen im Bereich Nachhaltigkeit, wie Ausbildung weiterer Experten, Ausbau der institutionellen Mechanismen zur Zielverwirklichung sowie die Ausarbeitung der nationalen Kennzahlen zur nachhaltigen Entwicklung, fügte Johannis hinzu. Ebenfalls hätte unser Land „ehrgeizige Strategien und Verpflichtungen“ zur Anpassung an den Klimawandel und Minderung der Auswirkungen desselben, zur Kreislaufwirtschaft und zur Klima- und Umwelterziehung ausgearbeitet.