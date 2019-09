Agentur S&P bestätigt Rumäniens Rating

Bukarest (ADZ) - Die US-amerikanische Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat Ende vergangener Woche Rumäniens Kreditwürdigkeit bei BBB-/A-3 mit stabilem Ausblick bestätigt. Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr gibt S&P mit 3,9 Prozent an und erwartet für 2020 eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,5 Prozent. Das Haushaltsdefizit dürfte laut der Ratingagentur 2019 bei rund drei BIP-Prozent bleiben und im kommenden Jahr auf 3,4 Prozent steigen. Weiter wird eingeschätzt, dass die nächste Regierung nach den Parlamentswahlen 2020 schwierige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen treffen werden müsse – einschließlich bezüglich „einiger Rentenerhöhungen“.



Das Finanzministerium gab in einer Stellungnahme an, dass die Bestätigung des Landesratings durch S&P die Analysen und Prognosen des Ministeriums bekräftige. Ressortleiter Eugen Teodorovici erklärte, dass bei Einschätzungen bezüglich der Wirtschaftsentwicklung nicht parteiisches und panisches politisches Verhalten ausschlaggebend sei.