Agrarminister feuert APIA-Chef

Bukarest (ADZ) - Landwirtschaftsminister Florin Barbu (PSD) hat den vom Koalitionspartner PNL eingesetzten Leiter der Agentur für Zahlungen im Agrarsektor (APIA), Ionuț Lupu, entlassen. Grund seien Verzögerungen bei Auszahlungen von Hilfen und Subventionen an Landwirte, hieß es. Lupu sei übrigens am Dienstagabend zu einer Sitzung über die Freigabe neuer Zahlungen gar nicht mehr erschienen, rügte der Minister. Viele Landwirte hätten ihn aufgefordert, Änderungen bei der APIA anzustoßen, da der Betrieb dort festgefahren sei, so Florin Barbu, nach dessen Angaben Lupus Vorgänger Cornel Turcescu nun die Behörde leiten soll.



Mehrere Medien berichten indes, dass der Landwirtschaftsminister auch aus einem anderen Grund mit Lupu unzufrieden war. Als APIA-Chef soll dieser die Auszahlung von Subventionen an Firmen von Personen aus dem Umkreis des PSD-Politikers Paul Stănescu verweigert haben, die nach einer umstrittenen Rechtslage Subventionen für die Schilfernte im Donaudelta beantragten.