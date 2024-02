Agrarminister will Lebensmittel-Preisbremse

Bukarest (ADZ) - Agrarminister Florin Barbu (PSD) will nach eigenen Angaben einen „Mechanismus“, der „sämtliche Lebensmittel-Preise stabilisieren“ bzw. deckeln soll. Zudem machte sich Barbu in einer Talkshow auch für eine weitere Verlängerung der bestehenden Preisbremse für insgesamt 14 Grundnahrungsmittel stark. Der Ressortminister deutete an, dass die Koalitionsregierung in diesem Sinn umgehend eine Normativakte erlassen will, und stellte des Weiteren klar, dass aus seiner Sicht „keine neue Einigung“ mit den Lebensmittelherstellern und Retailern vonnöten sei, da diese „doch nicht eingehalten“ würde.



Wirtschaftsanalysten verreißen die letzten August per Regierungserlass eingeführte Preisbremse für Grundnahrungsmittel indes mit schöner Regelmäßigkeit als hochpopulistische Maßnahme, die den freien Wettbewerb deutlich beschränkt. Kartellamtschef Bogdan Chirițoiu hatte erst letzte Tage gewarnt, dass die umstrittene Preisbremse de facto einen „Wassermatratzen-Effekt“ hat: Setze man sich auf eine Seite, schnelle die andere in die Höhe – mit anderen Worten habe die Preisbremse längst zu Teuerungen bei anderen Waren, vornehmlich aus dem Non-Food-Bereich, geführt.