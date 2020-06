Aktive Covid-19-Erkrankungen kaum verändert

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch ist die Anzahl der bisherigen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus um 196 auf insgesamt 20.945 gestiegen. Wie der Krisenstab am Mittwochmittag mitteilte, gab es bisher 1360 Todesfälle und 15.103 Personen gelten als geheilt. Die aktiven Covid-19-Erkrankungen blieben mit 4482 gegenüber Dienstag fast unverändert, auf Intensivstationen waren 150 Patienten interniert. In Quarantäne befanden sich 2212 Personen und in häuslicher Isolation 99.349 – in beiden Fällen ein leichter Anstieg.



Eine von sieben bisher infizierten Personen gehört dem medizinischen Personal an. Dies geht sowohl aus Daten der Gewerkschaft „Solidaritatea Sanitară“, welche am 10. Juni 2925 Infektionen und 17 Todesfälle bei Angestellten im Gesundheitswesen erfasste, als auch aus einem am Dienstag vom Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit (INSP) veröffentlichten Wochenrückblick hervor. Den INSP-Daten zufolge gab es in der Woche vom 1. bis 7. Juni wieder leicht mehr Neuinfektionen als in der Woche zuvor.